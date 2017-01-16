Bir griptir gidiyor...

Elvan Göknel Karaçay

Malum iki aydır, ağır bir grip salgını var.

Yapıştı mı bırakmıyor, yerden yere savuruyor. Etrafımda tanıdığım kim varsa bu ağır gripten nasibini aldı.

Ben ve sevgilim şükür o kadar ağır yakalanmadık. Ama durumumuz bir garip. Geçtiğimiz on gün içinde akşamları, bir titreme bir ateş çıkması, ertesi gün akşama doğru maşallah ayağa dikiliyoruz.

Bunu yazmanın sebebi, zannediyorum bu gribin bir de böyle bir versiyonu var.

Hastaysanız taze veya toz zencefilli, karanfilli, çubuk tarçınlı, ballı, elmalı, limonlu, ıhlamurlu çaylar içmeyi hiç ihmal etmeyin. Büyüklerimizden öğrendiğimiz şifa niyetine çorbalar, evvel ezel baştacımız. Bol su tüketmeyi lütfen ihmal etmeyin.

Korunmak içinse, bugünlerde taze sıkılmış meyve suları ve vitaminler vazgeçilmezleriniz olsun. Biz önlemimizi alalım da, ne olur ne olmaz.

Şu anda gripten yatan herkeslere acil şifalar diliyorum.

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BEBEK - İSTANBUL,

AH ve de VAH...

Az önce 1960 yılında çekilmiş Bebek semtine ait bir fotoğraf çarptı gözüme.

Nasıl naif, nasıl dingin anlatamam. O anda aklıma siya beyaz Türk filmleri geldi.

Göksel Arsoy kurulmuş üstü açık klasik Amerikan arabasının direksiyonuna, yanında rahmetli Belgin Doruk gevşek bağladığı ipek eşarbı rüzgardan uçuşmakta.

Kafamı sahile çeviriyorum, aa birde ne göreyim rahmetli Ayhan Işık - Türkan Şoray şakalaşarak yürümekteler.

O onda gözüme muhallebicinin masalarına takılıyor gözlerim. İzzet Günay - Filiz Akın'ın ilk randevuları, mahçup mahçup muhallebilerini yemekteler.

Hey gidi hey, nereden nereye. Bir zamanlar, köşkleriyle, faytonlarıyla, az rastlanır arabalarıyla, ne kadar nezih bir İstanbul vardı.

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Sevgili Evren, bu haftamız; sağlıkla, bollukla, bereketle, hareketle, korkusuz, cesur, tüm hücrelerimiz enerji dolu, yüzbin baloncuk yutmuş çocuklar misali şen, mutsuzluklardan uzak geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.