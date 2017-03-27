Bir haftada 13 milyon TL değerine uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçten hafta yaptığı 3 ayrı operasyonda çeşitli türlerde toplam 55 kilo uyuşturucu madde ele geçirirken, 6 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tahmini piyasa fiyatının 13 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik Bakırköy Avcılar ve Fatih'te 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlara narkotik dedektör köpekleri Maya ve Fırtına'da destek verdi. Polis ekipleri operasyonlarda 27 kilo kokain, 19 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin, 7 kilo esrar, 2 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirdi. Yapılan aramalarda L.Y.(45), T.D.(24), A.Z.(45), L.N.(38), A.Y.(31) ve M.Ş.(28) yakalanarak gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tahmini piyasa fiyatının 13 milyon lira olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi sevk edildikleri adliyelerde çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Bakırköy'de yapılan operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, polis ekipleri girdiği evde bulunan şüpheliyi yakalayarak gözaltına almasıyla başladı. Polise ekipleri ve narkotik dedektör köpekler evde arama yapması görüntülendi. Ekipler evin holünde kolon görüntüsü verilmiş bir zulayı bulması kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sergi salonunda basın mensuplarına gösterildi.