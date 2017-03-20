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BİR HAFTADA 230 OPERASYON, 999 GÖZALTI

Bir haftada 230 operasyon, 999 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen 230 operasyonda 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 13-20 Mart 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 230 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 999 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 70 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alınmıştır. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 13'ü ölü, 11'i teslim olan olmak üzere toplam 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İHA
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