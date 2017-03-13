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BİR İZDİVAÇ PROGRAMI DAHA GELİYOR

Bir izdivaç programı daha geliyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nun sunacağı TV programında, yabancı kadınları Türk erkeklerle evlendirmeye çalışacak.

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Serdar Ortaç’ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, sunacağı TV programında, yabancı kadınları Türk erkeklerle evlendirmeye çalışacak.

Chloe Lounghan, yakında sunacağı programda, sadece yabancı ve bekar kadınlara yer verecek. Özel bir TV kanalı ile anlaşma aşamasında olan İrlandalı model, yurt dışından gelen yabancı gelinleri Türk damatlar ile evlendirecek.

SERDAR ORTAÇ'DAN DESTEK

"Memleketimden birinin burada evlenmesini çok isterim, benim gibi şanslı olabirler" diyen Chloe'ye, eşi Serdar Ortaç'tan da destek var.

ESRA EROL GİBİ...

Ünlü popçu, "Chloe'nin böyle bir işi yapmasını çok istiyorum. İnşallah eşim de tıpkı Esra Erol gibi birçok mutlu yuvanın kurulmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.(Takvim)

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