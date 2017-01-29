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BİR KAMYON DOLUSU ELE GEÇİRİLDİ !

Bir kamyon dolusu ele geçirildi !

İzmir'den Denizli'ye giden kamyonda 3 bin 826 şişe sahte rakı ele geçirildi.

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İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den kamyonla Denizli'ye yüklü miktarda sahte rakı götürüleceği yönünde bilgi alınca çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından sahte rakı götürülecek kamyonu belirleyen polis, İzmir- Aydın Otoyolu Işıkkent gişelerinde önlem aldı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında durdurulan kamyonda yapılan aramada, toplam 3 bin 826 şişe sahte rakı ele geçirildi. 7 bin 616 litre olan sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 533 bin 120 TL, engel olunan kamu zararının ise 439 bin 824 TL olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.E. (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir kamyon dolusu ele geçirildi !

DHA
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