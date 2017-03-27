Bir kenti karıştıran olay ! Suriyeli sandılar ama...

Şanlıurfa'da kız arkadaşına saldıran Mehmet K., kendisine engel olmaya çalışan polisi darp etti. Çevredekiler arasında ise şahsın Suriyeli olduğu dedikodusu yayıldı, 150 kişilik bir grup kent merkezindeki Suriyelilere ait işyerlerine zarar verdi. Yaşanan olaylar üzerine öfkeli kalabalık grubu gören bazı Suriyeli işletmeciler işyerlerinin kepenklerini kapatıp evlerine çekildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki Haşimiye Meydanı'nda, sözlü tartışmanın ardından kız arkadaşına fiili saldırıda bulunmak isteyen Mehmet K'ya, bölgedeki polis ekipleri müdahale etti.

Polise mukavemet gösteren Mehmet K'yı Suriyeli zanneden çevredeki vatandaşlar, bu kişiyi linç etmek istedi. Polis ekipleri tarafından kalabalıktan yaklaşık yarım saat sonra Mehmet K, kalabalığın sakinleştirilmesi için bölgede bulunan bir fırına götürüldü.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişi Mehmet K'ya tepki gösterdi.

Kalabalık dağılıncaya kadar fırında tutulan Mehmet K, alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından zırhlı çevik kuvvet minibüsüne bindirilerek emniyete götürüldü.

Öte yandan emniyet yetkilileri, olayın ardından bazı sosyal medya hesapları üzerinden Suriyelilere karşı provokatif paylaşımlarda bulunulduğunu belirterek, vatandaşlardan söz konusu paylaşımlara itibar etmemesi uyarısında bulundu.

SURİYELİLİR İŞYERLERİNİ KAPATIP EVLERİNE ÇEKİLDİ

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde çıkan olayların ardından yaklaşık 150 kişilik bir grup kent merkezindeki Suriyelilere ait işyerlerine zarar verdi. Yaşanan olaylar üzerine öfkeli kalabalık grubu gören bazı Suriyeli işletmeciler, işyerlerinin kepenklerini kapatıp evlerine çekildi. Suriyelilerin en yoğun olduğu Topçu Meydanı’nda toplanan Şanlıurfalı grup 'Polise uzanan eller kırılsın’, 'Suriyeli istemiyoruz’ sloganlarını atarak, yolda gördükleri Suriyelilere saldırması üzerine kentte gerginlik büyümeye devam etti. Bahçelievler Mahallallesi’ne yönelen öfkeli grup burada Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını sopa ve taşlarla kırıp zarar verdi. Suriyeli gerginliğinin büyümesi üzerine polis zırhlı araçlarla Suriyeliler yoğun olduğu mahalle ve sokaklarda güvenlik tedbiri almaya başladı.

POLİS, VATANDAŞLARI PROVOKASYONA KARŞI UYARDI

Yaşanan olaylar üzerine Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bazı provokasyonların sosyal medya üzerinden örgütlenip Şanlıurfalılar ile Suriyelileri karşı karşıya getirmek, kaos ortamı yaratılmak istendiği belirtildi. Şanlıurfa’da gerginliğin çıkmasına sebep olan olayın sorumlusunun Suriyeli olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ŞANLIURFALI BİR GENCİN..."

"Şanlıurfalı bir gencin kız arkadaşıyla kavga etmesi üzerine yunus polislerin müdahalede bulunması üzerine yaşanan arbedede 1 polis darp edildi. Polis ile şahıs arasında yaşanan arbedeyi gören çevredeki vatandaşlar, 'Polise nasıl vurmaya kalkarsın?’ diyerek şahsın Suriyeli olduğunu söylentisi yayıldı. Açıklamada olayların çıkmasına neden olduğu belirtilen Akçakale İlçesi’ne kayıtlı Mehmet K.’nın ise gözaltında olduğunu duyurdu.