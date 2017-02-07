Bir ''saadet zinciri'' daha !

Türkiye'de çeyrek asırdır bitmek tükenmek bilmeyen saadet zinciri dolandırıcıları bu kez radarına KOBİ'leri aldı. 6 ay önce Gaziantep'te kurulan Nilfa KOBİ Holding 81 ilde örgütlendi. Sabah'tan Metin Can ve İbrahim Acar'ın haberine göre; Adeta Kaçak bir borsa gibi faaliyet gösteren holdingin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul gibi kurumlarda hiçbir kaydı yok. Buna rağmen, halktan hisse senedi vaadiyle para toplanıyor. Ayda yüzde 12, 4 ayda ana para hariç yüzde 45 kâr payı verileceği belirtiliyor. Somut hiçbir yatırımı olmayan titan zincirine, piramit ponzi sistemi ile yeni üyelikler yapılıyor. Bu yolla 6 ayda 40 milyon toplandı. Sözde holdingin üye sayısı 3 bini aştı.

ÜYE GETİR PARA KAZAN

Her saadet zinciri yapılanmasında olduğu gibi burada da kazancın altın anahtarı sisteme yeni kurbanlar eklemekten geçiyor. Sözde holding yöneticileri, sistemin nasıl çalıştığını şu sözlerle anlatıyor: "Nilfa KOBİ A.Ş. Gaziantep'te, liderliğini İbrahim Kelbaş'ın yaptığı ticaret siciline kayıtlı, bir Türk firması. Enerji, geri dönüşüm, Google reklamcılığı, icra ediyoruz. Saydığımız konularda yatırımlar yapılıyor ve üyelere pay veriliyor. Yatırımcılar aylık yüzde 11.25 olmak üzere 4 ayda yüzde 45 anapara hariç bir getiri alıyor. Ancak üye getirmeniz şart. Diyelim ki, sizin linkiniz ile bir kişi Nilfalı oldu. Anında 30 TL hesabınıza yansıyacak. 14 gün sonra da o parayı çekebileceksiniz. İlk sıra üyelerinizin almış oldukları paketlerden 30 TL 2, 3 ve 4'üncü sıra üyelerinizin aldığı paketlerden 15 TL, 5 ve 6'ncı sıra üyelerinizin aldığı paketten 10 TL kazanacaksınız."

6 AYDA 40 MİLYON LİRA TOPLADI

Nilfa KOBİ vatandaşları kandırmak için sosyal medyayı da kullanıyor. İnternet üzerinden tanıtımlar yapılıyor. Emekli astsubay Ömer Doğan, cep telefonunu da verdiği sayfasında sistemi tanıtıyor. Doğan'ın verdiği bilgilere göre, Nilfa Kobi A.Ş.'nin şu ana kadar 3 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Sabah'ın ulaştığı Doğan, 6 aylık süre içinde 40 milyon liranın geldiği sistemin, şirketlere ortak olduğunu öne sürdü. "Bu işin riski var mı" sorusuna da "Yatırım varsa, risk de var" yanıtını verdi. Doğan, Nilfa'ya kendi aracılığıyla üye olunduğunda üye getirdiği için 40 lira prim aldığını da belirtti. Doğan, birçok insanın 10 ila 20 bin lira para vererek sisteme dahil olduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar 10 tane AVM açılacak" dedi. Doğan, şirketin cirosuyla ilgili sorulara ise "Ben de bilmiyorum, şirket benim değil ki" şeklinde kaçamak yanıtlar verdi.

HAYALİ YATIRIM SUNUYOR

Kaçak şirket hissesi dağıtan firma, enerjiden reklam sektörüne kadar geniş bir yelpazede yatırımları bulunduğunu iddia ediyor. Ancak Gaziantep Ticaret Odası'na kayıtlı gözüken Nilfa'nın herhangi bir yatırımı söz konusu değil. SABAH'ın emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, şirket hakkında dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlamasıyla inceleme başlatılmış durumda. Oda yönetimi de firmanın güvenilir olmadığını inceleme başlattıklarını söyledi.

15 TEMMUZ'U BİLE ALET EDİYOR

Birçok ilde toplantılar düzenleyerek insanlardan para toplayan şirket yöneticilerinin söylemleri ise bu kadarı da pes dedirtecek cinsten. Şirketin kurucusu olduğunu iddia eden Halil İbrahim Kelbaş, tanıtım seminerlerine 15 Temmuz ruhunu alet etmekten çekinmiyor. Seminerlerde açık açık yatırım değil network marketing yaptığını anlatan Kelbaş, güya bu sistemi Türkiye'nin menfaatleri için geliştirdiğini ifade ediyor.