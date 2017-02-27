Bir sergi... 'Feyhaman Duran İki Dünya Arasında '...

Elvan Göknel Karaçay

Geçtiğimiz hafta Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi ressamı 'Feyhaman Duran İki Dünya Arasında' Sergisini ziyaret ettim.

Duran'ın İstanbul Üniversitesi'ne bağışladığı, Süleymaniye'de bulunan evindeki eşyaları ve eserlerinden oluşan 1000'i aşkın parça Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergileniyor.

Feyhaman Duran 1914 Kuşağı’nın önde gelen temsilcilerinden...

Atatürk’ten Hasan Âli Yücel’e, İbrahim Çallı ve Tevfik Fikret’e kadar Cumhuriyet’in şekillenmesinde rol sahibi birçok ismin tasvir edildiği portreleri sergide görebilirsiniz.

Ayrıca kendi gibi ressam olan eşi Güzide Duran'ı resmettiği tablolar da sergide yer alıyor.

Sanatseverlerin bu sergiyi kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Sergi

30 Temmuz'a kadar açık.

Ayrıca küçük bir salonda gösterilen, 1915 - 1920 yıllarına ait siyah beyaz çekilmiş İstanbul videosunu izleyin derim. Sonuna kadar, büyülenmişcesine izledim.

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NEREDE KALMIŞTIK...

Düzenli Bir Şekilde Spor ve Rejim Yapamayanlar İçin Tavsiyeler... (ALINTI)

Perşembe günü başladığım tavsiyelerin son bölümü...

7. Küçük Kaçamaklar İçin:

Abur cubur yemek yerine bir kase yoğurtun içine karıştıracağınız kuru meyveler ve tarçın harika bir yağ yakıcı olacaktır. Fakat yine de abur cubur ihtiyacınızı karşılamak için örneğin yağsız patlamış mısırı da tercih edebilirsiniz.

8. Tarçın Mucizesi

Tarçının metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı ve ödem attırıcı etkisinden yararlanın. Sabahları içine bir çubuk tarçın atılmış su içmek, günde iki bardak tarçınlı süt içmek (özellikle öğleden sonra ve gece uykudan 3 saat önce) ve hatta dilerseniz kahvenize tarçın eklemek yağ yakımı için birkaç öneri olacaktır.

9. Su İçin

Günde 1,5-2 litre su tüketmek saha sağlıklı olmanızı sağlayacaktır. Hem metabolizmanız hızlanacak, hem de cildiniz daha sağlıklı görünecektir. Ayrıca her yemekten yarım saat önce içeceğiniz bir bardak su tokluk hissi yaratıp daha az yemenizi sağlayacaktır. Unutmayın; susamak su içme vaktinizin geldiğini değil, su içme vaktinizin geçtiğinin belirtisidir!

10. Yavaş Yiyin, İyi Çiğneyin

Yiyecekleri iyi çiğnemeniz, küçük parçalara ayırmanız mideniz açısından sağlıklı olacaktır. Daha küçük parçaları öğütmek için çalışan mideniz daha az yorulmuş olacak. Yavaş yiyin çünkü beyne doyma sinyali ortalama 20-30 dakikada gitmektedir. Hızlı yediğiniz zaman beyniniz bu sinyali almayacak ve tokluk hissini çok fazla yedikten sonra hissedeceksiniz. Bu da aşırı kilo demek! Yavaş yiyin ve yemek arasında durun biraz dinlenin; doymuş olabilirsiniz, beyninizin bunu algılamasına izin verin.

11. Meyve Yiyin, Şekeri ve Tuzu Azaltın

Uzmanlar günde 5 öğün meyve yenmesini önermekte. Peki 5 öğün meyve nedir? Örneğin orta boy bir elma veya portakal bir öğün meyve etmektedir. Bu 5 öğünü bu ölçülere göre gün içerisine yayın. Şekerinizi azalatın ve mümkün olduğunca şeker ihtiyacınızı meyveden sağlamaya çalışın. Sonradan eklenen şeker sizin için boş enerji kaynağı olacaktır; kalori yakmadığı gibi aksine size kilo aldıracaktır. Günlük alınması tavsiye edilen şeker miktarı kadınlarda 20 gr, erkeklerde 35 gr dır (1 küp şeker 4 gr). Tuz ise vücudunuzdaki suyu tutacağı için daha kilolu görünmenize yol açacaktır; tuzu azaltın!

12. Hareket Edin!

spor yapın, ama dikkat edin aç karnına spor yapmak kaslarınıza zarar verebilir, yemekten bir iki saat sonra spor yapmak daha fazla yağ yakımı ve kas yapımı sağlayacaktır. Spor yapamıyorsanız günlük hayatınızdaki hareketi arttırın. Örneğin asansör yerine mutlaka merdiven kullanın; sadece günde 40 basamak merdiven çıkarak yılda 2 kg yağ yakabilirsiniz. En az yarım saat ev işi yapmak veya bir saat alışveriş yapmak dahi size kalori yaktıracaktır. Gideceğiniz yere mümkün olduğunca yürüyerek gidin. Hatta bu kış günlerinde karda yürümek size çok fazla kalori yaktırır; aklınızda bulunsun. Bir başka çok fazla kalori yaktıran aktivite ise çocukluğumuzun en zevkli oyunu ip atlamak. Durmayın hareket edin!

En iyisi ben bu maddelerin bir çıktısını alıp, buzdolabının üzerine asayım. Gerçi çoğu bildiğimiz şeyler, ama göz önünde durması daha dikkatli olmama yardımcı olur zannımca.

Her yıl güneş yüzünü göstermeye başladığında, bende de ziller çalmaya başlar. Elvo kıştan çıkıyorsun der çalan ziller.

Eh ufaktan uzun yürüyüşlere de başlamalı. Yoksa o gün değil, bugün derken ufak tefek olan fazlalıklar alıp başını gidecek.

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İVEDİK - MİVEDİK...

Hayatta izlemeye tahammülüm olmayan tek film Recep İvedik.

Tek bir saniyemi boşa harcayamam bu film için. Abartmıyorum midem bulanıyor. Gerçek hayatta bu tiplerden çok var dediğinizi duyar gibiyim. Evet var ve ben görmeye dayanıyorum.

Elbette Sanata, sanatçıya, emeğe saygım sonsuz. Ama oldum bittim, bu karakteri canlandıran kişiyi de sevimsiz bulurum.

Geçenlerde gazetede okudum sosyetik gençler sinema salonunu kapatıp izlemişler filmi. Yahu bu film ne veriyor size çok merak ediyorum. Sürekli kusan, tıksıran, balgam atan bir adamın neresi cazip ve herkes izlemeye koşuyor.

Beyler acaba içinizde gizli bir İvedik yatıyor da, ondan mı bi habersiniz.

Buradan filmi sonuna kadar izleyenlere tebriklerimi gönderiyorum.

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Sevgili Evren taptaze haftamız; sağlıklı - bereketli - enerjik - rengarenk - kısmetli - ferah - sevdiklerimizle birlikte- beter böcek durumlardan uzakta geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.