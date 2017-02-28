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BİR SÜREDİR ORTADA GÖRÜNMEYEN ZAPSU'YA KRİTİK GÖREV

Bir süredir ortada görünmeyen Zapsu'ya kritik görev

Türkiye ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin yönetimine Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde danışmanı olan Cüneyd Zapsu giriyor.

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Nükleer AŞ'nin 31 Mart 2017 tarihinde genel kurulu toplanacak. Ticaret Sicili Gazetesi'nde genel kurula ilişkin duyuru yer aldı. Genel kurulun gündeminde yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması ve CEO'ya ilişkin değişiklikler yer alacak. Yapılacak değişiklikle dışardan bir kişi CEO olarak atanabilecek. Kulislerde, Rusya'dan Akkuyu'ya yeni bir CEO atanacağı dile getiriliyor.

ZAPSU'NUN İKİNCİ DÖNEMİ

Akkuyu Nükleer AŞ'de yönetim kurulu 17 Şubat'ta aldığı kararla yönetim kurulu üyeliklerinde değişikliğe gitti. Üye Karina Tsurkan yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Yönetim Kurulu fiziki olarak toplanmadan oy kullanarak yerine Hasan Cüneyd Zapsu'yu getirdi. Zapsu'nun üyeliği de 31 Mart'ta toplanacak olan genel kurul onayına sunulacak. Zapsu, daha önce 2013-2014 yılları arasında bir yıl boyunca Akkuyu'da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bu dönemde şirketin sermayesi önce 1.4 milyar liradan 2.8 milyar liraya, ardından da 4.4 milyar liraya çıkarıldı. Şirketin ünvanı da Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'ne dönüştü.

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