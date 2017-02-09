SON DAKİKASURİYE'DE ŞOK GELİŞME: RUS SAVAŞ UÇAKLARI TÜRK ASKERİNİ VURDU

BİR TELEFON DA RUS KOMUTANDAN

Bir telefon da Rus komutandan

Rus uçağının Türk askerlerini vurmasının ardından Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab'ta Rus uçağının kazaen Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurduğunu, 3 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov telefonla görüştü.

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Gerasimov'un meydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildirip başsağlığı dilediği belirtildi.

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