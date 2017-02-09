Bir telefon da Rus komutandan

Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab'ta Rus uçağının kazaen Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurduğunu, 3 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov telefonla görüştü.

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Gerasimov'un meydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildirip başsağlığı dilediği belirtildi.