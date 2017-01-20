Bir Türk devi daha satıldı

Hintli endüstri topluluğu Mahindra & Mahindra Türkiye'de bayi ağına sahip olmak ve Avrupa'daki tarım makinaları ürünlerinin sayısını artırmak için tarım makinaları üreticisi Hisarlar Makina'nın yüzde 75.1'ini satın aldı. Hisarlar Makina Türkiye'nin ilk yerli 4x4'ünü üretmişti. Bir Türk şirketi daha yabancılara satılırken son ekonomik koşullarla pek çok şirket satış sürecine girdi. Son 6 aylık süreçte, Borajet, Peyman, Polisan ve Banvit gibi devler satıldı.

Hintli şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın mali değer veya ayrıntıları yer almadı, ancak Mahindra’nın Hisarlar’a 71 milyon lira sermaye katkısı yapacağı ve yaklaşın üç ayda tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Şirketin yönetim kurulunda çoğunluğu Mahindra’ya verecek anlaşma çerçevesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da payını yüzde 18.7’ye yükseltecek ve yönetim kurulunda temsil edilecek.

Şirketin sahibi Türker ailesinin ise payı yüzde 6.2 olacak. Mahindra’nın satın almasıyla birlikte Franklin Templton grubuna ait Darby adlı özel sermaye fonu da şirketten çıkmış olacak.

Açıklamaya göre Ziraat makinaları, traktör kabini ve parçaları üreten Hisarlar Makine, 208 milyon lira olan 2015 satış gelirlerinin yüzde 35’ini ihracattan sağladı. Türkiye’de iki üretim tesisi ve 85 bayiden oluşan dağıtım ağı olan şirket 820 kişiye istihdam sağlıyor.

1974’TE TEMELLERİ ATILDI

Hisarlar Makina’nın kuruluş tarihi 1974 yılına uzanıyor. Firma Türkiye’nin ilk yerli 4×4 arazi aracı TURKAR’ı üretmekte. İşte firmanın internet sitesinde yer alan bilgi notu: Hikâyemiz, kurucu başkanımız Fazlı Türker'in 1974 yılında Eskişehir'de Her-İş adıyla küçük bir kaporta tamirat atölyesi kurmasıyla başladı. Türkiye' nin ilk traktör kabini imalatı, 1985 yılında Türkiye' nin ilk toprak işleme makinası imalatı ve 1988 yılında Hollanda'ya iş makinası kabini ihracatı ilklerimiz arasında yer almaktadır.

Bugün yaklaşık 55.000 m2 lik üç farklı yerleşkede bulunan üretim tesislerimiz ile dünya devlerine partnerlik yapmaktayız. Traktör ve İş Makinası Emniyet Kabinleri, Tarım Makinaları ve Metal Fabrikasyon üretimlerimizin yanında Türkiye' nin ilk 4×4 Arazi Aracı TURKAR' ı da üretmekteyiz ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamaktayız.

Hisarlar, Kurucu Başkanımız Fazlı Türker'in önderliğinde kırk yıl önce temeli atılan ve kardeşlerin gücüyle kuvvetlenen, birlik ve beraberlik işletmesidir. Çünkü bizim için ‘birlik ve beraberlik' her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek yegâne düsturdur. Bu anlayış geçtiğimiz tüm fırtınalı koşullarda bize ışık tutmuş, her kaygan zeminde yol gösterici ve yol tutucu olmuştur.

Hisarlar markamız, her şeyden önce ulusal ve küresel pazarlarda güven demektir. Kalite anlayışımız, sürekli gelişimiyle fark yaratan bir kurumsal kültüre sahiptir. Bu da bizi sürekli iyileşme, daha iyi, daha yeniyi aramaya itmektedir. Müşterilerimizi iş ortaklarımız olarak kabul ediyoruz. Rekabette öne çıkmanın gerekliliklerini sürekli gündemimizde tutuyoruz böylece hem ulusal hem de küresel rekabette fark yaratan ürün ve hizmetleri iş ortaklarımızla paylaşıyoruz.