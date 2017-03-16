Bir Türkiye karşıtı daha !

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Türkiye ile yaşanan diplomatik krizde Hollanda'yı savunan Almanya Başbakanı Merkel'e destek çıktı. Türkiye'nin referandum organizasyonlarını Fransız ve Alman yasalarına bağlı kalınması halinde yapılabileceği konusunda Merkel'le anlaştıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'deki anayasa referandumu hakkındaki Avrupa ülkelerinde yapılacak toplantı ve mitinglere izin verilmemesinin ardından Ankara'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini Nazi dönemiyle kıyaslamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. İki lider yaptıkları ortak yazılı açıklamada konuyu görüştüklerini belirtirken, Hollande, Fransa'nın Almanya ile Türkiye'nin 'Nazi' veya 'faşist' olarak nitelediği diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Hollande, Türkiye'de yapılacak anayasa referandumu hakkındaki organizasyonların bundan sonra ancak Fransız ve Alman yasalarına sıkı sıkıya bağlı kalınması halinde yapılabileceği konusunda Merkel ile anlaştıklarını belirtti.