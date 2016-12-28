Bir ülke ile daha vizeler kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde Külliye'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Gine Cumhurbaşkanı Conde, Türkiye ile vizelerin kaldırılacağını açıkladı.
Conde, "Türkiye ile vizeleri kaldıracağız, iş.birliğini güçlendireceğiz" diye konuştu.
Gine Cumhurbaşkanı, Afrika'daki FETÖ okullarının kapatılması için mücadele edeceğini de söyledi.
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