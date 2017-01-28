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BİR ÜLKE KELİMENİN TAM ANLAMIYLA YANIYOR

Bir ülke kelimenin tam anlamıyla yanıyor

Olağanüstü hal ilan eden Şili Devlet Başkanı ülkenin en kötü orman yangını felaketiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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Devlet Başkanı Michelle Bachelet, yangınların ülke tarihinin en kötü orman yangını felaketi olduğunu söyledi.
Şili'nin Ulusal Orman Derneği de (CONAF) çoğunluğu son iki haftada olmak üzere kasımdan bu yana meydana gelen yangınlarda yok olan ormanlık alanın 360 bin hektara ulaştığını duyurdu.


Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınların yağmurlar ve düşen hava sıcaklarıyla kontrol altına alınmasını umduklarını ifade etti.

Ülkenin batısında yer alan Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Concepcion kentindeki meskun mahallere yaklaşan yangınlardan 3 bin kişinin etkilendiğini ancak ormanlık alanlarda yardımların henüz ulaştırılamadığı köylerdeki kişilerle birlikte bu sayının daha da artmasından endişe edildiği kaydedildi.
Birçok hayvanın da telef olduğu yangınları kontrol altına almak için 4 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.
Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez, perşembe günü yangınlarda 2 polis ve 4 itfaiyecinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Şilili yetkililer, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Peru'dan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter talep etmişti.
Şili hükümeti pazartesi günü uzun süreli kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.
 

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