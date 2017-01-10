BİRCE AKALAY'DAN BOMBA KARAR

Birce Akalay'dan bomba karar

Oyuncu Birce Akalay'ın kendisini aldattığı öne sürülen eşi Sarp Levendoğlu'ndan boşanmaktan vazgeçti.

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Oyuncu Birce Akalay'ın, kendisini aldattığı iddia edilen Sarp Levendoğlu ile evliliğine bir şans daha vermek istediği ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Boşanmak için avukatlarına vekâlet veren Sarp Levendoğlu-Birce Akalay cephesinde sürpriz gelişme! Güzel oyuncunun, evliliğine bir şans daha vermek için boşanmaktan vazgeçtiği belirtildi.

LEVENDOĞLU BEKLEME KARARI ALDI

Habertürk'te yer alan habere göre; başrollerini paylaştıkları ‘Küçük Ağa’ dizisinin setinde başlayan, yine birlikte rol aldıkları ‘Deliormanlı’ filminin setinde biten Birce Akalay-Sarp Levendoğlu ilişkisi için umut ışığı doğdu. Derya Şensoy ile geçen yaz ‘Deliormanlı’ setinde yakınlaşıp Datça’da aşk yaşadığı iddia edilen Levendoğlu, boşanma davasını eşinin açması için bekleme kararı aldı.

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KAPILARI TAMAMEN KAPATMADILAR

Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen çiftten Akalay, sosyal medyada eşinin fotoğraflarını ve kolundan ismini sildirmesine rağmen dilekçesini işleme koydurmadı.  Boşanma protokolüne de yanaşmayan oyuncunun bu hamlesi Levendoğlu’nu şaşırttı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikilinin, birbirlerine kapıları tamamen kapatmadıkları öğrenildi.

"BEN YIKMADIM"

Levendoğlu ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Derya Şensoy’un, yakın çevresine “Onların yuvasını ben yıkmadım” diye dert yandığı ortaya çıktı.

Sarp Levendoğlu’nun, eşi Birce Akalay’ın sürpriz hamlesi sonrası nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Habertürk
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