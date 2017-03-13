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BİRLEŞİK KRALLIK'TA DEPREM ! AYRILIYORLAR...

Birleşik Krallık'ta deprem ! Ayrılıyorlar...

İskoçya Başbakanı Sturgeon, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum yapılacağını açıkladı.

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Başbakan Sturgeon, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmaya karar vermesiyle yeni bir referandum için gelecek hafta yasal sürecin başlayacağını açıkladı. Sturgeon, "Referandumu kazanabilirim" dedi.

Birleşik Krallık'ta beklenen deprem yaklaşıyor. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkesinin Birleşik Krallık'tan ayrılması için yeni bir referanduma gitmeye hazırlanıyor.

Referandum için gelecek hafta parlamentoda yasal süreci başlatacağını belirten Sturgeon'un sözlerini, uluslararası haber ajansları son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Başkent Edinburgh'da basın toplantısı düzenleyen siyasetçi, referandumda bağımsızlık yanlılarının galip geleceğine inanıyor: "Yeni bir bağımsızlık oylamasını kazanabilirim."

İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Sturgeon'a göre, Birleşik Krallık'ın iki yıl sürecek Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci tamamlanmadan İskoçya'nın kendi kaderini tayin etmesi önemli. İskoçlar, Brexit oylamasında çoğunlukla 'hayır' tercihini kullanmıştı.

2018 sonbaharı veya 2019 ilkbaharı...

Yeni referandum için en uygun tarih ise 2018 sonbaharı ile 2019 ilkbaharı arası.

İskoçya, kendi kararıyla referanduma gidemiyor. Sandıkların kurulabilmesi için İskoç parlamentosunun aldığı kararın Londra'daki merkezi hükümet tarafından onaylanması gerekiyor.

Sturgeon, geçen hafta BBC'ye yaptığı açıklamada gelecek yıl sonbaharda ikinci kez referandum yapılmasının uygun olacağını söylemişti.

Sturgeon, geçen yıl yapılan AB referandumundan önce 'hayır' çıkması halinde bağımsızlık referandumuna gidebileceklerini ilan etmişti.

2014 yılında İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte oluşturduğu Birleşik Krallık'tan ayrılmayı referanduma götüren İskoçya'da, sandığa gidenler yüzde 55 'hayır' oyu vermişti.

Milliyet
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