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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEVREYE GİRDİ !

Birleşmiş Milletler devreye girdi !

Birleşmiş Milletler, Malezya ve Kuzey Kore'ye sessizlik çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, aralarındaki diplomatik gerilim giderek artan Malezya ve Kuzey Kore'ye sükunet çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki tarafa da sükunet ve sorunlara yerleşik diplomatik teamüllerle çözüm bulmaları çağrısı yapıyoruz." dedi.

Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin de konuşan Haq, BM'nin Kuzey Kore'den BMGK kararlarına saygı göstermesini ve gerilimi artıracak eylemlerden uzak durmasını istediğini söyledi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında uğradığı sinir gazlı saldırının ardından hayatını kaybetmiş, daha sonra yapılan açıklamalar nedeniyle iki ülke ilişkileri gerilmişti.

İki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçileri istenmeyen adam ilan etmelerinin ardından Pyongyang yönetimi, Malezya'daki Kuzey Koreli diplomatlar ve Kuzey Kore vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat verilinceye kadar Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını duyurmuştu.

Kuzey Kore'nin bu kararı üzerine de Malezya, Kuzey Koreli diplomatların ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı.

AA
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