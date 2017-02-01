BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN İSRAİL'E UYARI

Birleşmiş Milletler'den İsrail'e uyarı

Birleşmiş Milletler, İsrail'e Filistin konusunda uyarılarda bulundu.

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Birleşmiş Milletler, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarında Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasına ilişkin iki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyardı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yeni yerleşim brimi planlarının endişe verici olduğu belirtildi.
 
Taraflara müzakerelere tekrar dönülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "(İsrail'i) İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA
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