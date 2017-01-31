BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN "TÜRKİYE" KARARI

Birleşmiş Milletler'den "Türkiye" kararı

Birleşmiş Milletler FETÖ soruşturmasında tutuklanan Türk hakim ve diplomat Aydın Sefa Akay'ın bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir mahkemenin aldığı kararda, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Türk hakim ve diplomat Aydın Sefa Akay’ın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunuldu.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu için tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Hâkimi Aydın Sefa Akay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'ın haberine göre, BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (MICT) aldığı kararda, Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu ve hapse atılmasının yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği savunuldu.

Ruanda ve Yugoslavya’daki savaş suçlarını yargılayan mahkemenin başkanı Theodor Meron tarafından açıklanan kararda, “FETÖ üyeliği, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak ve adam öldürmek’ iddiasıyla tutuklu olan Akay'ın, 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını istendi.

"KARARIN BAĞLAYICILIĞI VAR"

Associated Press'in haberine göre; Meron, Akay'la ilgili verdikleri hükmün, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararı gereğince bağlayıcılığı olduğunu belirtti.

"DAVA SÜRECİ FELÇ OLDU" İDDİASI

Meron, geçtiğimiz aylarda da Akay’ın serbest bırakılması için çağrı yaparken, Türk hakimin tutuklanması nedeniyle Ruanda ile ilgili yargılamanın felç olduğunu iddia etmişti.

BM Genel Kurulu’nda konuşan ve “Yargılamalar Akay olmadığı için yapılamıyor” diyen Meron, örnek olarak Ruandalı eski bakan Augustin Ngirabatware’nin 1994’teki soykırımdan aldığı cezanın Lahey'deki temyiz sürecini göstermişti. Akay, temyiz mahkemesi üyesiydi.

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