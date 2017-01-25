SON DAKİKAİSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA PATLAMA !
CANLI MAÇFENERBAHÇE - AMEDSPOR / MAÇ BAŞLADI
YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BİSİKLETİ ÇALAN HIRSIZA OYUNA !

Bisikleti çalan hırsıza oyuna !

Bursa'da bisikleti çalıp internete koyan hırsıza bisikletin sahibi bakın nasıl oyun oynadı...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da, bir apartman boşluğundaki 2 bin 500 lira değerinde olan bisikleti çalan hırsız, satmak için internet sitesine ilan koydu. Müşteri gibi davranan bisikletin sahibi şüpheliyi yakalattı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Burcu A.'ya, babası tarafından karne hediyesi olarak alınan dağ bisikleti, kilitli olduğu apartman boşluğundan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Bisikletinin çalındığınıı fark eden Burcu A., durumu babasına bildirerek polis karakoluna gidip şikayetçi oldu.

Burcu A., internette ikinci el satış yapan bir sitede, çalınan bisikletinin sahte bir hesap tarafından bin 200 liraya satışa sunulduğunu gördü. Satıcı ile irtibata geçen genç kız, bisikleti almak istediğini söyledi. Satıcı, Burcu A.'ya onay vererek buluşma yerini söyledi. Bu sırada polisi arayan Burcu A., bisikletini bir satış sitesinde gördüğünü, bisikletinin üzerine bir yazı yapıştırdığını, ilandaki bisikleti oradan tanıdığını söyledi. Buluşma yerine gelen Burcu A., satıcıyı beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra buluşma yerine gelen satıcı, parayı alacağı sırada, çevrede önlem alan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızın 19 yaşındaki Duran A., olduğu ve bisikleti çaldığını kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bisikleti çalan hırsıza oyuna !

DHA
625
Tecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardıTecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardı
Şii lider resti çekti: "Savaş olur"Şii lider resti çekti: "Savaş olur"
Babasına bomba gönderen kişi hakkında yeni gelişmeBabasına bomba gönderen kişi hakkında yeni gelişme
Üniversiteli kız intihar girişiminde bulundu.Üniversiteli kız intihar girişiminde bulundu.
Polisleri görünce kalp krizi geçirdiPolisleri görünce kalp krizi geçirdi
MHP'de ''hayır'' diyen başkan görevden alındıMHP'de ''hayır'' diyen başkan görevden alındı
'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday
Öldükten 1 ay sonra telefonundan sinyal alındı !Öldükten 1 ay sonra telefonundan sinyal alındı !
Reina soruşturmasında DEAŞ'ın 'kadı'sı tutuklandıReina soruşturmasında DEAŞ'ın 'kadı'sı tutuklandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS