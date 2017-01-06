BİTCOİN DEĞERLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin değerlerinde sert düşüş

Dün fiyatı 1190,78 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kıran dijital para birimi Bitcoin`in değeri bu seviyenin test edilmesinin ardından keskin bir düşüş yaşadı.

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Dün fiyatı 1190,78 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kıran dijital para birimi Bitcoin'in değeri bu seviyenin test edilmesinin ardından keskin bir düşüş yaşadı.

Bitcoin fiyatı yüzde 16'nın üzerinde düşüş gösterdi.

Coin Market Cap'ın verilerine göre Bitcoin fiyatı 910,42 dolar seviyesine kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 982,73 dolar seviyesinde.

Coinbase.com'a göre ise Bitcon 976,01 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı yaşanan düşüşü rağmen hala geçen yılın aynı döneminden 591,74 dolar üzerinde.

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