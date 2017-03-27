Bitlis'te 12 PKK'lı terörist öldürüldü

Bitlis'te Tatvan İlçesi'ne bağlı 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonlarda, şu ana kadar 12 PKK'lı terörist ölü, 1 PKK'lı da sağ olarak ele geçirildi.

Tatvan Kaymakamlığı, 25 Mart'ta saat 18.00'den geçerli olmak üzere Tatvan'ın Teknecik, Sallıca, Dönertaş, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya ve Sarıdal köyleri ile bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Bu kararın ardından güvenlik güçleri, bölgede hava destekli operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 1 PKK'lı da sağ yakalandı. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.