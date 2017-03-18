Bitlis'ten gelen fotoğraf herkesi şaşırttı

Bugün yapılan Açık Öğretim Lise sınavları için sabah saatlerinde Tatvan ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu’na giderek sınavdan dönen 10 öğretmen ile ilçeye bağlı Benekli Köyüne gitmeye çalışan 15 köylü kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı yolun tamamen kapanması nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ilçe merkezine ulaşmaya çalışan öğretmen ve köylülerin çabası sonuç vermeyince bu kez Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu’na ait iş makinesi devreye girdi. İş makinesinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yolda mahsur 15 araç içerisindeki 10’u öğretmen 25 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırılmaları sağlandı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar kendilerini kurtararak ilçe merkezine ulaşmalarını sağlayan cezaevi personeline teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca, yolda kalan bazı araçlar ise yine yolda mahsur kalan vatandaşların yardımı ile saplandıkları yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Öte yandan, ilçe genelinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, kara hazırlıksız yakalanan birçok araç ise yollarda kaldı. Karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılması için başlattığı çalışmalar ise aralıksız sürüyor.