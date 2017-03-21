Bizzat Erdoğan karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Kuveyt Emiri el Sabah'ı uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Ercan Topaca eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri, havalimanında bir süre görüştü.