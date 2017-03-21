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BİZZAT ERDOĞAN KARŞILADI

Bizzat Erdoğan karşıladı

Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için  Türkiye'ye gelen Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ı Esenboğa  Havalimanı'nda karşıladı.  Kuveyt Emiri el Sabah'ı uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Ercan Topaca eşlik  etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri, havalimanında bir süre görüştü.

AA
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