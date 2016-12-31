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BM GÜVENLİK KONSEYİ SURİYE'DE ATEŞKES KARARINI KABUL ETTİ

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkes kararını kabul etti

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, oy birliğiyle kabul edildi. 

BMGK, Suriye'de yürürlüğe giren ateşkes mutabakatını kapalı oturumda görüştükten sonra Rusya ve Türkiye tarafından Konsey'e sunulan karar tasarısını oyladı.

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. 

Karar, ayrıca ülke geneline "acilen, güvenli ve engelsiz" insani yardım ulaştırılmasını ve ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da, BM'nin kolaylaştırıcılığında müzakerelerin başlamasını talep ediyor. 

Rusya "önemli katkılarından" dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesi destekleyen kararın hazırlanmasında "önemli katkılarından" dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. 

BMGK'daki oylamanın ardından söz alan Churkin, bu yılın çok zor bir sene olduğuna dikkati çekerek, bir takım kazançlar sağlamak yerine ortak hedeflere odaklanılırsa önemli kararlar alınabileceğini söyledi. 

Güvenlik Konseyi'nin Rusya ve Türkiye'nin çabalarına destek vermesinin çok önemli olduğunu belirten Vitaly Churkin, "Türkiye'ye, kararın hazırlanmasındaki önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

AA
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