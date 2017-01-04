BM YENİ GENEL SEKRETERİ İŞ BAŞI YAPTI

BM yeni Genel Sekreteri iş başı yaptı

Birleşmiş Milletler yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres göreve başladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres göreve başladığı ilk günde, BM'nin bürokratik engellerden kurtulması gerektiğini söyledi.

New York'taki BM Genel Merkezi'ne ilk kez gelen Guterres karşılamaların adından BM çalışanlarına yönelik kısa bir konuşma yaptı. Küresel sorunların yalnızca küresel çözümlerle ele alınarak aşılabileceğini vurgulayan Guterres, BM'nin bu çok taraflı yaklaşımın temel taşı olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi. Eski Portekiz Başbakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlerinde de bulunan Guterres, BM'nin "deli gömleği" olarak nitelendirdiği bürokrasiden kurtulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta ABD'ye geleceği öğrenildi.

DHA
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