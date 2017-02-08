BM'den İsrail'e sert bir uyarı daha

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Gutterres, İsrail Parlamentosu Knesset'te kabul edilen "sözde düzenlemeden" derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Gutterres, "Uluslararası hukuka aykırı bu yasa İsrail için yasal sonuçlar doğuracak" ifadesini kullandı.

Bu yasanın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş konutları ve karakolları meşrulaştıracağını belirten Guterres, iki devletli çözümü engelleyecek her türlü faaliyetten uzak durulması gerektiği çağrısında bulundu.

İsrail Parlamentosu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasayı dün onaylamıştı.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.