CANLI MAÇGALATASARAY MAÇINDA 4. GOL GELDİ !

BM'DEN TRUMP'A ''GERİ DÖN'' ÇAĞRISI

BM'den Trump'a ''geri dön'' çağrısı

BM, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den mülteci kabulü durdurması ve tüm mülteci başvurularının 4 aylığına askıya almasına tepki göstererek, ABD'ye, savaştan ve çatışmalardan kaçanlara sınırlarını kapatmama çağrısı yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'nin göç örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Beyaz Saray'ın, ABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaşması sonrasında ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dünya genelindeki mülteciler ve göçmenlerin ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğu belirtilerek, ABD'nin bu insanlar için uyguladığı yerleştirme programının önemine ve devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mültecileri yerleştirme programının hayati önemi olduğunun altı çizilen açıklamada, "BM, ABD'nin dünya genelinde savaştan, çatışmalardan ve zulümden kaçanları koruyucu rolünü ve bu alandaki liderliğini devam ettireceğini umuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mültecilerin; dini, ırkı ve uyruğu ne olursa olsun eşit şekilde muamele görmeleri gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyoruz." denildi.

AA
190
Türkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıtTürkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıt
Okulda "Suriyeli" kavgasıOkulda "Suriyeli" kavgası
Denizciler operasyonda !Denizciler operasyonda !
Batan gemi sızdırıyor! Etrafı bariyerlerle çevrildiBatan gemi sızdırıyor! Etrafı bariyerlerle çevrildi
Trump, Suriye'den mülteci kabulünü durdurduTrump, Suriye'den mülteci kabulünü durdurdu
Mustafa Ceceli polis kontrolündeMustafa Ceceli polis kontrolünde
Suikastçı polisin maillerini kim sildi ?Suikastçı polisin maillerini kim sildi ?
Hülya Avşar: ''Kıvanç gibi kocam olsa...''Hülya Avşar: ''Kıvanç gibi kocam olsa...''
Mahsun KIrmızıgül Gülben Ergen'i kime benzetti ?Mahsun KIrmızıgül Gülben Ergen'i kime benzetti ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS