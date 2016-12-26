BMW, 193 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

BMW, 193 bin aracını geri çağırdı

BMW, Çin'deki 193 bin 611 aracını geri çağırıyor.

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Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresince, araçların çağrılmasının hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığını açıklandı.

Geri çağırmanın, 9 Aralık 2005 ile 23 Aralık 2011 arasında BMW China tarafından ithal edilen 168 bin 861 BMW 120i, 130i, 316i, 320i, 325i, 330i, 335i, X1, X3, X5, X6 ve M3 modellerini kapsadığı kaydedildi.

Ayrıca BMW Brilliance tarafından 12 Temmuz 2005 ile 31 Aralık 2011 arasında üretilen 24 bin 750 BMW 320i, 325i ve X1 serisi aracın da geri çağırıldığı ifade edildi.

Çağırma işlemine gelecek yıl ağustos ayından itibaren başlanacağı ve arızalı parçaların ücretsiz değiştirileceği bildirildi.

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