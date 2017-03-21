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BND, FETÖ İLE 7 KEZ TOPLANTI YAPMIŞ

BND, FETÖ ile 7 kez toplantı yapmış

Alman istihabaratı BND'nin eski Başkanı Gerhard Schindler’in, FETÖ’nün Almanya’daki kritik isimlerinden Ercan Karakoyun ve Hayrettin Özkul ile 2014-Mart 2016 arasında 7 kez biraraya geldiği öğrenildi.

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Başarısız darbe girişiminin ardından ABD ve AB üyesi ülkeleri mesken tutan terör örgütü FETÖ mensupları Avrupa'da Almanya'yı karargaha dönüştürdü. FETÖ'nün bu ülkedeki faaliyetleri, üç maymunu oynayan Berlin'in Türkiye'ye karşı iki yüzlü tavrını da ortaya koyuyor.

Darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığına ikna olmadıklarını söyleyen Alman istihbarat kurumu BND Başkanı Bruno Kahl, kendisinden önceki BND Başkanı Gerhard Schindler'in FETÖ'nün Almanya'daki kritik isimlerinden Diyalog ve Eğitim Vakfı sorumlusu Ercan Karakoyun ve Almanya sorumlusu Hayrettin Özkul ile 2014'ten 3 Mart 2016 tarihine kadar tam 7 kez bir araya geldiği öğrenildi. Kahl'in ise FETÖ yapılanmasından habersiz bir görüntü sergilemesi kendi kamuoyu tarafından bile inandırıcı bulunmadı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE KOL KANAT GERDİ

FETÖ'nün faaliyetlerinden haberdar değilmişçesine bir görüntü sergileyen BND Başkanı Bruno Kahl ve ekibi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 5 bin FETÖ mensubunun Almanya'ya sığınma sürecinde önemli rol oynadı. Ercan Karakoyun ve Hayrettin Özkul'un referansları ve bazı önemli terör örgütü mensuplarının mülakatlarına doğrudan katılarak boy gösteren Kahl'in, medya operasyonları ile BND-FETÖ ilişkilerinin üstünü örttüğü ortaya çıktı.

DÜZENLİ RAPOR HAZIRLIYORLAR

ABD'den sonra örgütün karargah olarak kullandığı Almanya'da FETÖ mensuplarının STK'larının Alman Diyalog Kurumları Birliği (Bund Deutscher Dialog Institutionen) adı altında topladığı belirtiliyor. Örgüt, 2013 yılından beri “Alman Diyalog Ödülü” adı altında Alman toplumunun önde gelen simalarına ödüll dağıtarak ülkedeki siyasiler üzerinden etkin bir rol üstlenmiş durumda. Dünya istihbarat örgütleri için en kullanışlı yapı haline dönüşen FETÖ'ye bağlı ve 15 Temmuz sonrası ülkeden kaçan 21 akademisyenin Almanya'nın sağladığı mali desteklerle Alman hükümetine haftalık Türkiye raporu hazırladıkları öğrenildi.

İSTİHBARİ MÜLAKATTA FETÖ ARACILIĞI

Alman istihbarat teşkilatı eski başkanı Gerhard Schindler ve ekibi ile sıkı ilişkileri olan ve FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetlerini organize eden Diyalog ve Eğitim Vakfı (Stiftung Dialog und Bildung) Almanya'daki sorumlusu Ercan Karakoyun'un ve kendisinin oluşturduğu 9'u avukat 22 kişilik grup 15 Temmuz sonrası ülkeden kaçan FETÖ mensuplarının Almanya'daki resmi işlemlerinde hukuk ve tercümanlık desteği ile aracılık yapıyor. Bu durum, FETÖ ve BND arasındaki kirli ilişkilere en iyi örnek.

MEDYA DESTEĞİ

FETÖ'nün Almanya'daki medya ayağının amiral gemisi Offenbach merkezli World Media Group AG'nin Alman hükümetinden bu yıl içinde mali destek almaya başlayacağı belirtiliyor. Zira FETÖ'nün 2017'de Avusturya ve Almanya'da 4 ayrı internet sitesi kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Yeni Şafak
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