Böcü tadında bir yıl!...

Elvan Göknel Karaçay

Vay be sen neymişsin 2016!...

Bir yılın gitmesini ömrü hayatımda hiç bu kadar çok istememiştim. Bedbaht, bedbin, iliklerimize kadar mutsuzluğu hissettiğimiz bir yıl oldu.

Evdeki hesap çarşıya hiç mi uymaz. Sabah kuşlar misali cıvıldayarak uyandık, akşamına karalara büründük.

Her an negatif bir haber gelir korkusuyla yaşadığımız bir yıl oldun yahu.

Dün sabah maalesef 2016 nın felaketler listesine bir yenisi daha eklendi. Kızılordu Korososu'nu uçak kazasında topluca kaybettik. İstiklal Marşı - Mehter Marşı - Şıkıdım ve daha onlarca Türkçe şarkıyı seslendirmişlerdi. Dünyanın en büyük Ordu korosu denizin derinliklerinde veda ettiler hayata. Mekanları cennet olsun.

Ya allahaşkına bi git, giderken de topla götür tüm karanlıklarını. Gidiyorsun diye inan üzülmeyeceğim, üzülmeyeceğiz.

Allah beterinden korusun diyeyim ne me lazım. Aman giderayak iyi geçineyim seninle, sağın solun hiç belli olmuyor.

Yahu insanda yeni yıl neşesi olmaz mı. Var - var ama, cılız bir mum ışığı tadında. O kadar hırpalandık ki, ruhumuzun rengi griye dönüştü.

Ama bu hafta, inadına yok sayacağım tüm yaşanan olumsuzlukları. Neşeli şarkılar söyleyeceğim. Kahkahalar atmak için bahaneler yaratacağım.

Hadi gelin sizde katılın bana. Boşverelim, miş yapalım.

Üzüntülerimizi, yaralarımızı, kırgınlıklarımızı, kızgınlıklarımızı, sinkaflı kelimelerimizi az biraz kenara alalım.

Ben bunları yazarken "inşallah" yeni bir olay vuku bulmaz.

Diliyorum Perşembe günü keyifle buluşuruz burada sizlerle.

•••••••••••••

SON NOEL ...

Bu dünyadan bir George Michael geçti. Çok üzgünüm çok.

'Last Christmas' en unutulmaz şarkılarından birisiydi. Ne kadar enteresan değil mi, kendisi de bir Noel akşamı, uçup gitti aramızdan.

Micheal deyince 'Careless Whisper' akla geliyor hemen. Kimbilir kaç aşka imzasını atmış 80'lerin unutulmaz şarkısı.

Faith,

Wake Me Up Before You Go Go (Wham),

One More Try,

I Want Your Sex,

Father Figure,

Kissing a Fool ....

Ve daha yüzlerce unutulmaz şarkı ....

Madem konumuz George Michael, o halde sizlere çok şaşıracağınız birşey anlatacağım. Ben Londra'da okurken kendisiyle tanışmıştım.

O zamanlar tam gençlik başımda duman halleri.

Düşünsenize yirmibir yaşındayım, bir gece kulübüne gidiyorum, karşıma George Michael çıkıyor. Ve beni dansa kaldırıyor. Dans ederken nereli olduğumu sorduğunda ise Türk olduğumu söyleyince epey şaşırmıştı. Dans bitince de, kaybolmuştu karanlıkların içinde. Bense şaşkınlığımla başbaşa kalakalmıştım. Hayat işte tuhaflıklar yumağı.

Bundan böyle şarkılarını meleklere söyler artık. Mekanı cennet olsun. Huzur içinde uyusun.

Madem yılın son haftası, o halde onun şarkılarını çalarak kapatalım bu yılı, ne dersiniz ?.

••••••••••

Sevgili Evren yılın son haftasında gel sen hepimize iyi davran. Sağlıklı - bereketli - umutlu - barış içinde - farkındalık kapıları ardına kadar açık - haset/fesat insanlardan uzakta - mutluluk şarkıları söyleyeceğimiz bir hafta olsun hepimize pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.