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BODRUM KATTA YANGIN: 3 GENÇ ZEHİRLENDİ

Bodrum katta yangın: 3 genç zehirlendi

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3 genç zehirlenerek hastanelik oldu.

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Bursa'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3 genç zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katta kalan yaşları 18 ile 20 arasında değişin 3 üniversite öğrencisi gece yatarken elektrik sobasını açık unuttu. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Yangına uykuda yakalanan Emre S., Ecenur E. ve Enes B. dumandan zehirlendi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, gençleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, gençlerden Ecenur E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

İHA
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