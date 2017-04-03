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BODRUM SAHİLLERİ DOLDU TAŞTI

Bodrum sahilleri doldu taştı

Bodrum'da hava sıcaklıkları 24 dereceye kadar yükseldi.

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Bodrum'da hafta sonunda hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkınca, sahiller de doldu.

Bodrum'da yağışlı hava, hafta sonunda yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Kente yurdun çeşitli illerinden hafta sonuna bir veya iki günlüğüne tatile gelenlerin yüzü güldü. 24 derece hava ve 20 derece deniz suyu sıcaklığının yaşandığı kentte, cadde ve sokaklar dolup taştı. Tatilciler, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Antik Tiyatro ve Myndos Kapısını ziyaret etti. Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarındaki kafeteryalarda insan yoğunluğu arttı. Plajda güneşlenen kadın turistler ise havanın tadını çıkardı. Bazı tatilciler, çocuklarıyla denize girdi.

Bodrum sahilleri doldu taştı

Almanya'dan tatile gelen 45 yaşındaki Hülya Wunderlich, "Bugün tam yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Çocuklarım denize girdi, yüzdü eğlendi. Ben de bikiniyle güneşlenip, bol bol kitap okudum. Kuzey Avrupa'da hala kar ve soğuk var. Bodrum'un kıymetini bilmek gerek" dedi.

Bodrum sahilleri doldu taştı

DHA
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