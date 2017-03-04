Bodrum'da sıcak hava keyfi

Baharın müjdecisi son cemrenin 6 Mart'ta toprağa düşmesi öncesinde, Bodrum'da hava ısınmaya başladı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar, sahillere akın etti. Kafeterya, restoran gibi işletmeler doldu. Bazı kişiler denize girdi, dakikalarca yüzdü. Bazıları da paçalarını sıvayıp, deniz kenarında yürüyüş yaptı. Sibirya'dan kente tatile gelen ve ailesiyle birlikte denize giren turizmci 40 yaşındaki Viladimir Moslov, şöyle reri:

"Sık sık Bodrum'a geliyorum. Daha önce yaz aylarında geliyordum. Ancak bu kez ailemle erken gelmek istedik ve muhteşem bir hava ile karşılaştık. Şu anda Sibirya ile Bodrum arasında tam 35 derece fark var. Bu da bizim kendimizi cennette hissetmemizi sağlıyor."

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