Boeing'in Türkiye referansı yerli İHA oldu

Dünyanın en büyük ticari uçak firmalarından Amerikan Boeing’in tedarikçilerini Türk firmalarından seçmesi için 15 Ekim 2016’da SAHA İstanbul tarafından İstanbul’da düzenlenen zirve sonrası Boeing, 5 Türk tedarikçi ile görüşmelere başladı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili HASAN Büyükdede, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sistemlerinin başarılı olmasının yabancının ilgisini Türk sanayine çektiğini söyledi.

Büyükdede, Baykar Makina tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar’ın Türkiye ile Suriye ve Irak görevlerindeki başarısı, Türk havacılık sanayisinin dünyanın dikkatini daha çok çekmesini sağladığını belirterek, “Bayraktar’ın başarısının da etkili olmasıyla Boeing, Türk tedarikçilerle çalışma konusunda daha istekli. Boeing ile çalışan Türk firmalar var. Şimdi 4-5 firma daha Boeing tarafından inceleniyor. 80 bin Türk firmadan 2-3 bininin uçak tedariki sistemine girmesiyle yılda yüzlerce milyon dolar gelir elde etmek mümkün. Bu çok büyük bir pazar ve Türkiye’nin bu noktaya gelmesi sanayinin her kademesine katma değer sağlayacak bir gelişme olacaktır” dedi.

KOLTUK VE MUTFAK

Büyükdede “Firmalarımızın Boeing ve Airbus’a teradikçi olması çok önemli. bugün Boeing için kompozit parçalar, iklimlendirme işleri gündemimizde. Koltuk, mutfak ve koltuk arkası ekranlara da talip olduk” diye konuştu.

SANAYİMİZ UÇUYOR

Türk Hava Yolları (THY) Teknik’in dünyanın en iyi teknik hizmetlerini veren firmaları arasında olduğunu söyeyen Büyükdede “Onların da katkısıyla Boeing başta olmak üzere firmalarla anlaşmalar yapmak, Türkiye sanayinin de ne noktada olduğunu göstermek açısından çok önemli. Dünyaya ‘Sanayimiz uçuyor’ demek istiyoruz” dedi.