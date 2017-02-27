  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı
  • Oscar Ödülleri Töreni'nde tarihi skandal
  • Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı
  • Yunan Bakan'dan Kardak için küstah sözler

BOEİNG'İN TÜRKİYE REFERANSI YERLİ İHA OLDU

Boeing'in Türkiye referansı yerli İHA oldu

Türkiye'nin gurur olan yerli İHA Bayraktar'ın başarısı Boeing’in Türk firmalarıyla çalışması için referans oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dünyanın en büyük ticari uçak firmalarından Amerikan Boeing’in tedarikçilerini Türk firmalarından seçmesi için 15 Ekim 2016’da SAHA İstanbul tarafından İstanbul’da düzenlenen zirve sonrası Boeing, 5 Türk tedarikçi ile görüşmelere başladı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili HASAN Büyükdede, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sistemlerinin başarılı olmasının yabancının ilgisini Türk sanayine çektiğini söyledi.

Büyükdede, Baykar Makina tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar’ın Türkiye ile Suriye ve Irak görevlerindeki başarısı, Türk havacılık sanayisinin dünyanın dikkatini daha çok çekmesini sağladığını belirterek, “Bayraktar’ın başarısının da etkili olmasıyla Boeing, Türk tedarikçilerle çalışma konusunda daha istekli. Boeing ile çalışan Türk firmalar var. Şimdi 4-5 firma daha Boeing tarafından inceleniyor. 80 bin Türk firmadan 2-3 bininin uçak tedariki sistemine girmesiyle yılda yüzlerce milyon dolar gelir elde etmek mümkün. Bu çok büyük bir pazar ve Türkiye’nin bu noktaya gelmesi sanayinin her kademesine katma değer sağlayacak bir gelişme olacaktır” dedi.

KOLTUK VE MUTFAK

Büyükdede “Firmalarımızın Boeing ve Airbus’a teradikçi olması çok önemli. bugün Boeing için kompozit parçalar, iklimlendirme işleri gündemimizde. Koltuk, mutfak ve koltuk arkası ekranlara da talip olduk” diye konuştu.

SANAYİMİZ UÇUYOR

Türk Hava Yolları (THY) Teknik’in dünyanın en iyi teknik hizmetlerini veren firmaları arasında olduğunu söyeyen Büyükdede “Onların da katkısıyla Boeing başta olmak üzere firmalarla anlaşmalar yapmak, Türkiye sanayinin de ne noktada olduğunu göstermek açısından çok önemli. Dünyaya ‘Sanayimiz uçuyor’ demek istiyoruz” dedi.

Star
386
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Çocuğu olmayan Fetullah Gülen'e koşuyormuş !Çocuğu olmayan Fetullah Gülen'e koşuyormuş !
Süper mini eteğiyle zorlandıSüper mini eteğiyle zorlandı
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Şarkıcı Yalın hesaba itiraz ettiŞarkıcı Yalın hesaba itiraz etti
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Kılıçdaroğlu, Erbakan'ı anma töreninde konuştuKılıçdaroğlu, Erbakan'ı anma töreninde konuştu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS