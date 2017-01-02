Boğaz köprüleri geçiş ücretlerine zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda otoyollar ve köprü ücretlerinde yapılan düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.

Boğaz köprüleri geçiş oranı ortalama yüzde 48 oranında arttırıldı. Buna göre otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlendi.

KUZEY ÇEVRE OTOYOLU VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YÜZDE 20

Yine Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yap-işlet-devret sözleşmesi gereği İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprü ücretlerinin yüzde 20 oranında arttırıldığı belirtildi. Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde otomobil geçiş ücretleri 11.95 TL oldu.

Tarife şöyle: Birinci sınıf araçlar 11.95 TL, ikinci sınıf araçlar 15.90 TL, üçüncü sınıf araçlar 29.50 TL, dördüncü sınıf araçlar 74.95 TL, beşinci sınıf araçlar 93.20 TL, altıncı sınıf araçlar 8.35 TL

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ'NDE İNDİRİM

Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinde ise yüzde 26 oranında indirime gidildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapıldığını belirterek, "89 lira olan geçiş ücreti 65,65 liraya düşürüldü" dedi.