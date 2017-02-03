Boğaz'a yaya yolu projesi için çalışmalar başladı

Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek "Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" çalışmaları kapsamında araştırma gemileri Salacak sahilinde keşif yaptı.

Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek "Kabataş- Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sondaj çalışmalarıyla ilk adımı atılan boğazın altından geçecek yaya yolu tüp geçidi çalışmaları kapsamında Üsküdar Salacak sahiline gelen araştırma gemileri keşif yaptı. Tünel yolu için araştırma yapılan gemiler uzun süre sahilde kaldı.

Projenin çok ilginç olduğunu ve merakla beklediğini söyleyen Kerim Toprak isimli vatandaş, "İlginç bir proje diye düşünüyorum. Aslında birazda merak ediyorum. Acaba akvaryum gibi mi? Cam falan koyacaklar mı? Ne bileyim Marmaray yapıldı. Araçların geçmesi için tüp geçit yapıldı. Yayalar için de bence güzel ve ilginç olur. Şimdide inceliyorlar galiba" diye konuştu.

Kamile Kartürk ise, "Çok güzel bir şey vatandaş için. Ulaşım daha çabuk olur. Bence çok güzel bir şey. Hem ilginç hem güzel" dedi.

Yaya yolu tüneli kullanıma açıldığında Marmaray'dan inen yolcular Üsküdar'dan karşı yakaya yürüyerek geçebilecek. Tünel çalışmalarının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.