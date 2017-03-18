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BÖKE: HALK OYLAMASINI FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ

Böke: Halk oylamasını fırsata çevirmeliyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, CHP olarak demokrasiyi yeniden inşa etmek için 16 Nisan'daki halk oylamasını fırsata çevirmeleri gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Kültürpark Fuar İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde, İzmir Barosu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Önce Demokrasi Girişimi, Sosyal Demokrasi Girişimi ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (ANAYASADER) tarafından düzenlenen "İzmir Anayasayı Konuşuyor" paneline katıldı. 

Burada bir konuşma yapan Selin Sayek Böke, CHP olarak demokrasiyi yeniden inşa etmek için 16 Nisan'daki halk oylamasını fırsata çevirmeleri gerektiğini, sandığın sadece bir iktidar seçimi için değil, Türkiye'nin birlikte yaşayıp yaşayamayacağına ilişkin bir sandık olduğunu belirtti.

16 Nisan'daki halk oylamasından "evet" sonucu çıkması durumunda ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyasetin toplumdaki etkisini arttıracağını öne süren Böke, "Karşımıza gelmiş olan teklifin bizleri siyasal özne olmaktan çıkartan, 80 milyon adına kararı tek kişinin vermesi için bir rejim değişikliği olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İtirazımızın buna olduğunu bilirsek, bu süreçte hayırları çoğaltarak demokrasiyi ortaya koymuş oluruz." diye konuştu. 

Türkiye'de ekonomik istikrar olmadığını ve işsizliğin arttığını söyleyen Selin Sayek Böke, "Ekonomik istikrarla ilgili Türk lirasına bakmak yeterli. Son 2,5 yılda Türk Lirası, 150 para birimi içinde en çok değer kaybeden 12'nci para birimi oldu. OHAL uzatıldığından bu yana Türk lirası 65 kuruş değer kaybetti. Cebimizin nasıl eridiğini bu değer kaybında görüyoruz. 3 Ekim'den bugüne 250 milyar liradan daha çok zarar ettik." değerlendirmesinde bulundu.

AA
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