BOMBALI ARAÇLA SALDIRDILAR: ÖLÜ VE YARALILAR

Bombalı araçla saldırdılar: Ölü ve yaralılar

Irak'ın Bağdat kentinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusu, bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıya hedef oldu.

Bağdat'taki patlama ile ilgili polis ve doktorların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre; saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı. Saldırının Şii nüfusun ağırlıkta olduğu bir bölgede bulunan pazarda yaşandığı bildirildi.

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Irak’ı sarsan saldırı, Bağdat’ın Sadr semtinde 36 kişinin hayatını kaybettiği benzer patlamanın üzerinden daha bir hafta geçmeden yaşandı. Geçen hafta yaşanan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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