Bombalı araçları evlerde saklamışlar

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu Güçleri’nin büyük ölçüde kontrolü sağladığı El Bab’da, evler ve sokaklar patlayıcılardan arındırılmaya başlandı. Arama yapılan evlerde DEAŞ’ın bomba yüklü minibüslerine rastlandı.
Operasyonlar sırasında en fazla kayıp DEAŞ’lıların düzenlendiği bombalı araç saldırılarında meydana gelmişti. İşte o araçların evlerin içine gizlenmiş halde bulundu.
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