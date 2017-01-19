Bonus’tan MTV Ödeme Avantajı

Her yıl Ocak ve temmuz aylarında iki kere ödenen verginin son ödeme günü ise, 31 Ocak’tır. Temmuz ayındaki verginin son ödeme tarihi de 31 Temmuz olarak belirlenmiştir.

MTV ödeme tutarı sabit değildir. Her aracın modeline ve türüne göre ödenmesi gereken vergi miktarı da değişmektedir. Bunun analizini internet üzerinden yaparak ödeyeceğiniz vergi bedelini tespit edebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden bu konuda destek alabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödenmesi zorunludur. Ancak bazen ödeme konusunda zorluklar yaşamanız mümkün olabilir. İşte, bu durumda da Garanti size destek olacaktır. Bonus kredi kartı kullanıyorsanız, en zor anınızda bile verginizi kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Ödemenizi Alo Garanti, Garanti Cep Şubesi, Garanti İnternet Şubesi, Garanti şubelerinde bulunan kiosk cihazları ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapacaksanız, Bonus kullanabilirsiniz. Böylece kartınız sayesinde verginizi 3 taksit halinde ödeyebilirsiniz.

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