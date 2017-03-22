Bonzaili mangal olayında polis devreye girdi

Üsküdar'da ızgara yaparken ete baharat yerine uyuşturucu madde karıştırılması iddiasıyla ilgili polis, evin bahçesine poşet içindeki uyuşturucuyu kim ya da kimlerin attığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Kerim Alcan isimli vatandaş, olayın çok acı olduğunu belirterek, 38 yıldır aynı mahallede yaşadığını ve çevrede uyuşturucu kullananlar olduğunun bilindiğini anlattı.

Alcan, "Ete karıştırdığı maddeyi bahçeden bulmuş, herhalde kekik olduğunu sanmış. Zehirlenenler iyileşmiş, enişteleri hayatını kaybetti. Aileyle görüştüm başsağlığı diledim. 52 yaşındayım, 38 senedir burada yaşıyorum. Mahallede uyuşturucu kullananlar olduğunu biliyorum ama bahçeye kimin attığını bilmiyorum. Kimsenin günahını alamam." diye konuştu.

Izgarayı yapan Aysel K.'nin eşi Cuma K. ise yemekten sonra 10 kişinin fenalaştığını ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

Cuma K. "Bacanağım hayatını kaybetti. Doktorlar uyuşturucuya bağlı kalp krizi dedi. Olayla ilgili her şeyi polise verdim. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Bizim mahallede uyuşturucu satanlar da içenler de çok ama biz neye benzediğini bilmiyoruz." dedi.

Polis bahçeye poşet içindeki uyuşturucu maddeyi kim ya da kimlerin attığını belirlemek için çalışma başlattı.

Aysel K. evinin bahçesinde bir poşette bulduğu maddeyi kekik sanarak misafirlerine hazırladığı ızgaralık ete karıştırmış, eti yiyen 10 kişi zehirlenmiş, bir kişi ise hayatını kaybetmişti.