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BONZAİLİ MANGAL OLAYINDA ŞOK İFADELER: OKU BİZİ ANNE ÇARPILIYORUZ

Bonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruz

İstanbul'da kekik sandığı bonzaiyi ete serperek ailesine yediren ve bir yakının ölümne neden olan Aysel K.'nın ifadesi ortaya çıktı.

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Kekik sandığı sentetik uyuşturucu 'bonzai'yi ete serpip ailesine yediren ve bir yakınının ölümüne neden olan Aysel K. olay anını, "Eti yiyen fenalaştı. Oğlum 'oku bizi anne çarpılıyoruz' dedi. Sonra ben de yere düştüm" sözleriyle anlattı.

Sabah gazetesinden Ümit Uzun'un haberine göre, İstanbul Üsküdar'da misafirlerine bahçede bulduğu ve kekip sandığı sentetik uyuşturucu bonzai ile sosladığı etleri mangal yaparak yediren Aysel K. (56) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli olarak ifade verdi.

'TUHAF HAREKETLER YAPMAYA BAŞLADILAR'

"Taksirle bir kişinin ölümü, birden fazla kişinin yaralanması"yla suçlanan Aysel K., etleri yedikten 10 dakika sonra herkesin bayıldığını belirterek "Hayatımın en kötü günüydü, kesinlikle kastım yoktur" dedi. Bahçede mangal için tahta topladığı sırada poşeti bulduğunu belirten Aysel K. "İçindekini dağ kekiği sanarak, etleri sosladık. Etleri yedikten 10 dakika sonra evdekiler halsizleşti. Tuhaf hareketler yapmaya başladılar. Oğlum yanıma gelerek 'Oku bizi anne çarpılıyoruz, bir şeyler oluyor' dedi. Sonra ben de yere düştüm. Ambulansla hastaneye kaldırıldık. Yaşananlardan dolayı üzgünüm, kasıtlı değildi. Ne biz ne de çocuklarım bu zararlı maddeyi kullanamayız. Bahçeme bırakanlardan şikâyetçiyim" diye konuştu.

Olay, Aysel K. ile Cuma K. çiftinin evinde 27 Şubat'ta yaşanmıştı. 9 kişi zehirlenmiş, aile fertlerinden enişte Bayram Aktan (55) ölmüştü. Polis, içi bonzai dolu poşeti bahçeye kimin bıraktığını belirlemek için çevredeki kameraları inceliyor.

Sabah
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