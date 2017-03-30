BOOKİNG RESMEN YASAKLANDI ! ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Booking resmen yasaklandı ! Şirketten ilk açıklama

Online rezarvasyon sitesi Booking.com, Türkiye'de resmen yasaklandı.

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TURSAB'ın başvurusu üzerine mahkemenin booking.com hakkında kapatma kararı vermesinin ardından bugün itibariyle operasyonlar durduruldu. Booking.com sitesine girip rezervasyon yapmaya çalışanlar şu anda Türkiye'den hiçbir tesise ulaşamıyor. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, Online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

Söz konusu mahkeme kararının ardından bugün booking.com üzerinden rezervasyon yapmak isteyenler, istedikleri tesislere ulaşamadıklarını gördü. Site üzerinden arama yapıldığında, sadece Türkiye için ilgili bölge ile ilgili tesis çıkmıyor ve hata mesajı alınıyor.

BOOKING.COM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Booking.com karara karşı olduğunu ve temyize götüreceğini belirtti. Açıklamada, "Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak, Türk müşterilerin tüm dünyadan konaklama karşılaştırma ve rezervasyonları yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz" denildi.  Ayrıca, Booking.com'un 13.000 Türk işletmesinin müşterilerine konaklama hizmeti sunmasına yardımcı olunduğu da belirtildi.

KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?

Booking.com'u Türkiye'de kullanan kişi sayısı ocak ayında aylık bazda 1 milyon 806 bin 349 kişi. Her bir ziyaretçi ortalama 16 otel görüntülüyor ve ayda toplamda 1.8 milyon kişi 28 milyon 747 bin 887 sayfa geziyor. Bir kişi ortalama 30 dakika booking.com sayfasında kalıyor.

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