Bor yabancının eline geçebilir mi ?

Türkiye Varlık Fonu (TVF), portföyünde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını 5 yıl içerisinde yeniden yapılandırarak dönüştüreceğini açıkladı. Bu kapsamda, dünya bor üretiminde açık ara lider konumunda bulunan Eti Maden'in de yeniden yapılandırmaya alınacağı ve madencilik ile bor işleme ve pazarlama birimlerinin birbirinden ayrılarak iki ayrı şirkete dönüştürüleceği ifade ediliyor.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, hükümetin bor madenlerini özelleştirmek için yıllarca çeşitli girişimlerde bulunduğunu ancak kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle başarıya ulaşamadığını söyledi. Mevcut yasa gereği bor madeninin sadece devlet tarafından işletilebildiğine işaret eden Yüksel, boru çıkaran ve işleyen Eti Maden'in özel şirket statüsündeki TVF portföyüne alınmasının, borun yabancıların eline geçmesine neden olabileceğini söyledi. Başkan Yüksel, TVF'nin portföyünde bulunan şirketleri teminat gösterip yabancı ülke ve şirketlerden borç alabileceğine işaret ederken, “Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünü elinde bulunduran Eti Maden borca karşılık teminat verilir ve o borç ödenmezse bor madenlerimiz uluslararası şirketlerin eline geçebilir, bu teknik olarak mümkün” dedi. Yüksel, Eti Maden'in üretim ve pazarlama şeklinde ikiye bölünerek iki ayrı şirkete dönüştürülmesinin de işletmecilik açısından büyük hata olacağını, şirkete zarar vereceğini savundu.



Kimya Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Funda Altun da bor madenini çıkarma tekeli devlette olduğu halde Eti Maden'in özel şirket statüsüne sahip TVF'ye devredilmesinin ancak özelleştirme hedefiyle açıklanabileceğini söyledi.

AKIN: VARLIKLARINA EL KONABİLİR

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Varlık Fonu'nun portföyündeki değerli kamu kurumlarını yabancılara teminat gösterip yol, köprü ve havalimanı projelerine kaynak bulmaya çalıştığına işaret etti. Akın, “Eti Maden'e ait bor madenimiz karşılık gösterilerek alınacak krediler nedeniyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalacağız. Kredi ödenmediğinde borçlu olduğumuz kişi ve kuruluşlar doğrudan gelip bor varlıklarımıza el koyabilecektir. Gelecek kuşaklara aktaracağımız bor varlığımız elimizden gidebilir” uyarısında bulundu.