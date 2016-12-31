Borajet'in yeni patronu o oldu

Hayata ayakkabı boyacılığı ile başlayan ve “911 Baran” adıyla tanınan Karslı iş adamı SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, 250 milyon dolara Borajet’i satın aldı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Borajet'e ABD'li bir fon da ortak oldu. Bünyesinde 12 yolcu uçağı ve 1 tane de iş jeti bulunan Borajet'te 500 kişi çalışıyor.

“Ayakkabı boyarken bana bahşiş verenlerin çocuklarına bugün burs veriyorum'' diyen 38 yaşındaki Korkmaz, 7 yaşındaki çocuğuna da hayatı tanıması için simit sattırmıştı. Korkmaz, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın da hemşehrisi…

Korkmaz, yabancı fonların Türkiye'deki çeşitli firmalara yatırım yapmasını sağlayan SBK Holding'in sahibi. Elde ettiği kârın önemli bir bölümünü sosyal yardımlara harcıyor. Son olarak Kars'ta okul ve öğrenci yurdu yaptırdı, binlerce öğrenciye de kışlık giysi hediye etti. Bugüne kadar 27 şirketi iflastan kurtardı ve 14'ünü mali yapılarını güçlendirerek yeniden sattı.

200 öğrenciye BURS

Türkiye genelinde 200 öğrenciye burs veren Sezgin Baran Korkmaz, memleketi Kars'ta 2 yurt, 2 ortaokul, 1 ilkokul, 1 de anaokulu yaptırdı. Sadece Kars'ta 35 milyon liralık tesis yaptıran Korkmaz, ekonomi piyasasında ‘911 Baran' ya da ‘Doktor Baran' adıyla tanınıyor.