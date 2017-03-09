Borcu olana bir müjde daha: Af gelmiyor ama...

Maliye Bakanlığı’nın “vergi yeniden yapılandırmalarına son verecek düzenleme” olarak adlandırılan son çalışmaya yönelik ayrıntılar belli oluyor. ’Düzenlemelerde mükelleflerin geçmiş performansları ve ileriye dönük planları ana rol oynayacak. Dünya’dan Mehmet Kaya'ya bilgi veren kaynaklar, vergi borcunu ödeyemeyen mükellefin geçmiş dönemlerde yükümlülüklerini yerine getirme alışkanlığını ve vergi uyumunu dikkate alarak, şirketin genel durumunu da gözeterek, oluşan borcunu yapılandırabileceğini ifade etti. Buna göre, ana para dışındaki faiz, gecikme zammı gibi ilave yükleri çok düşük seviyelerde tutabilecek.

Yapılacak düzenlemeyle idareye bu yönde yetki verilecek. Mevcut “uzlaşma” ve “tecil” mekanizmalarında, standart kriterler bulunmuyor. Tecilde faiz yüksek olabiliyor. Uzlaşmada ise inceleme, soruşturma gibi idari bir işlemin sonucunda, uyuşmazlığın yargıya gitmemesi yönünde bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Ancak uzlaşma mekanizması objektiflik yönünden zaman zaman tartışmalara neden olabiliyor.



Yeni düzenlemenin ise idarenin inceleme-soruşturma yönündeki yetkisine ve uygulamalarına etki etmeyeceği, borcunu zamanında ödeyemeyen mükellefe yönelik bir içerikte olacağı kaydedildi. Bu kapsamda, uzlaşma mekanizması inceleme-soruşturma eksenli olarak devam edecek.