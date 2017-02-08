BORDO BERELİLER O TEPELERİ ELE GEÇİRDİ

Bordo Bereliler o tepeleri ele geçirdi

El Bab operasyonunda Bordo Berelilerin kritik tepeleri ele geçirdiği bildiriliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'taki operasyonu sürüyor. Sosyal medyada TSK'ın El Bab'a girdiği iddiaları yayıldı. Edinilen bilgilere göre El Bab'a henüz girilmedi. Ancak Bordo-Berelilerin El Bab çevresinde kritik noktaları aldığı bilgileri geliyor.

Aralık ayı ortasında başlayan Bab operasyonunda TSK ve ÖSO'nun karşılaştığı en büyük zorluk, terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanması oluyor. Savaştan önce resmi verilere göre 64 bin nüfusu olan Bab'da halen onbinlerce kişi yaşıyor. Bölgeden alınan bilgilere göre teröristlerin karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurduğu belirlenmişti.

Bu nedenle TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, DEAŞ'la merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor. Halihazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor.

Son günlerde teröristlere büyük darbeler vuruldu. Terör örgütünün sözde El Bab valisi öldürülmüş, örgüt yerine yeni bir vali göndermişti.

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