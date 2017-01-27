''Bordo Bereliler Suriye'' geliyor

Bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yaptıkları operasyonların yer aldığı 'Bordo Bereliler Suriye' filmindeki sahneler için 5 milyon TL harcandı.

Özel Kuvvetler'e bağlı bordo bereli askerlerin, Suriye'deki bir terör örgütüne ve liderine yapılan operasyonunu konu alan 'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimlerinin sonuna gelindi. Başrollerini Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas ve Feyza Çapa'nın paylaştıkları Osmaniye'nin Kozan ilçesinde çekilen sahneler gerçeği aratmayacak.



5 milyon TL'ye mal olan proje için 800 kilo patlayıcı, 5 bine yakın mermi, 100 araç, 200 mekan, yaklaşık 4 bin kostümle, askeri malzeme, 2 bin figüran, 170 silah kullanıldı.

"ANLAŞMIŞ OLDUK"



Projede 'Mehmet Yüzbaşı'yı oynayan Cenk Ertan, "Bizler için canını ortaya koyarak ve hatta ölümü göz alarak zor şartlarda görev yapan bordo berelilerimizin hayatlarını ve çektikleri zorlukları bir nebze de olsa anlamış olduk" dedi.