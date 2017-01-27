''BORDO BERELİLER SURİYE'' GELİYOR

''Bordo Bereliler Suriye'' geliyor

Mart ayında seyirciyle bulaşacak ''Bordo Bereliler Suriye'' filmi için 5 milyon TL harcandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yaptıkları operasyonların yer aldığı 'Bordo Bereliler Suriye' filmindeki sahneler için 5 milyon TL harcandı.

Özel Kuvvetler'e bağlı bordo bereli askerlerin, Suriye'deki bir terör örgütüne ve liderine yapılan operasyonunu konu alan 'Bordo Bereliler Suriye' filminin çekimlerinin sonuna gelindi. Başrollerini Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas ve Feyza Çapa'nın paylaştıkları Osmaniye'nin Kozan ilçesinde çekilen sahneler gerçeği aratmayacak.

5 milyon TL'ye mal olan proje için 800 kilo patlayıcı, 5 bine yakın mermi, 100 araç, 200 mekan, yaklaşık 4 bin kostümle, askeri malzeme, 2 bin figüran, 170 silah kullanıldı.

dd472bc51af3f6818153cdc8558229c43e25ace5,uhzmtq-qfuskk3qm-uxmwa.jpg

"ANLAŞMIŞ OLDUK"

Projede 'Mehmet Yüzbaşı'yı oynayan Cenk Ertan, "Bizler için canını ortaya koyarak ve hatta ölümü göz alarak zor şartlarda görev yapan bordo berelilerimizin hayatlarını ve çektikleri zorlukları bir nebze de olsa anlamış olduk" dedi.

277
Başbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumuBaşbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumu
Evet mi hayır mı önde ?Evet mi hayır mı önde ?
Emekliye 900 TL promosyon geliyor !Emekliye 900 TL promosyon geliyor !
Balkondaki araba görenleri şoke ettiBalkondaki araba görenleri şoke etti
Ölmeden önce tecavüze uğradı iddiasıÖlmeden önce tecavüze uğradı iddiası
Cansu Taşkın sabah sporuyla olay olduCansu Taşkın sabah sporuyla olay oldu
Çöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürperttiÇöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürpertti
Meral Akşener ve Nazlıaka AYM'ye başvurduMeral Akşener ve Nazlıaka AYM'ye başvurdu
Jennifer Lopez aldatıldı mı ?Jennifer Lopez aldatıldı mı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS