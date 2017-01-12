Borsa toparlanıyor! Yükseliş yüzde 4'ü aştı

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarının düşüşe geçmesi, özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladı.



Dolar/TL'nin 3,9296'dan 3,7692'ye kadar inmesinden destek bulan BIST 100 endeksi, yüzde 4,3 artışla 80.973,13 puana kadar yükseldi.



Banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla bazı banka hisselerinde yüzde 9'u aşan yükselişler görüldü. Saat 16.30 itibarıyla banka sektörü içinde en fazla kazandıran hisseler sırasıyla yüzde 9,05 ile Halkbank, yüzde 6,3 ile Vakıfbank ve yüzde 5,7 ile İş Bankası (C) oldu.



Analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğilimi ve hisse fiyatlarının dolar bazında uzun vadeli destek seviyelerinde olmasının, tepki alımlarının güçlenmesini sağladığını ifade etti.