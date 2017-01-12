BORSA TOPARLANIYOR! YÜKSELİŞ YÜZDE 4'Ü AŞTI

Borsa toparlanıyor! Yükseliş yüzde 4'ü aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yüzde 4,3 yükselerek 81.000 puan sınırına çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarının düşüşe geçmesi, özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladı. 

Dolar/TL'nin 3,9296'dan 3,7692'ye kadar inmesinden destek bulan BIST 100 endeksi, yüzde 4,3 artışla 80.973,13 puana kadar yükseldi. 

Banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla bazı banka hisselerinde yüzde 9'u aşan yükselişler görüldü. Saat 16.30 itibarıyla banka sektörü içinde en fazla kazandıran hisseler sırasıyla yüzde 9,05 ile Halkbank, yüzde 6,3 ile Vakıfbank ve yüzde 5,7 ile İş Bankası (C) oldu. 

Analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğilimi ve hisse fiyatlarının dolar bazında uzun vadeli destek seviyelerinde olmasının, tepki alımlarının güçlenmesini sağladığını ifade etti.

AA
240
Hadise'nin transparan elbisesi olay olduHadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Ünlü psikolog bıçaklanarak öldürüldüÜnlü psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Baykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduBaykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu
O isimden Erdoğan açıklamasıO isimden Erdoğan açıklaması
Irak'tan PKK açıklamasıIrak'tan PKK açıklaması
74 yıl sonra aynı fotoğraf çekildi !74 yıl sonra aynı fotoğraf çekildi !
İlk yarıya damga vuran açıklamalar !İlk yarıya damga vuran açıklamalar !
O gece muhtar, albay oldu !O gece muhtar, albay oldu !
Çıraklarına tecavüz eden fırıncıya 73 yılÇıraklarına tecavüz eden fırıncıya 73 yıl
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS